На пути мятежников ЧВК «Вагнера» к Москве пытались подорвать мост 5 24.06.2023, 20:24

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Очевидцы сообщают, что мост в итоге уцелел.

На пути повстанцев ЧВК «Вагнера» к Москве взорвал один из мостов между поселком Анна и городом Борисоглебск в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по видео от очевидцев, мост в итоге уцелел.

По данным канала, в момент происшествия там проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара и их трехлетний ребенок. Пострадавшим потребовалась помощь врачей скорой помощи.

Напомним, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города.

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