закрыть
24 июня 2023, суббота, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов о перевороте в России: У Пригожина есть сообщники, находящиеся в Кремле

2
  • 24.06.2023, 20:49
  • 4,626
Данилов о перевороте в России: У Пригожина есть сообщники, находящиеся в Кремле

Процессы в России набирают обороты.

У основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения, он не самостоятельно движется в процессах. Другое дело — они сейчас посмотрят, как будут разворачиваться события, и тогда они будут максимально задействованы», - заявил он.

Данилов отметил, что российские военные не оказывают сопротивление вагнеровцам.

«Я должен сказать, что военные (российской армии - ред.) не оказывают сопротивление боевикам «Вагнера», более того, местные жители предоставляют им воду и еду, бесплатно их заправляют. То есть процессы в России набирают обороты», - заявил он.

Данилов добавил, что Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений.

«Сейчас не хотелось бы в эфире рассказывать кто это — Суровикин, или кто-то другой. Поверьте, Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений, он не самостоятельная фигура. То, что за ним стоят мощные люди с высокими званиями и высокими должностями — это уже ни для кого не секрет», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип
Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин