Данилов о перевороте в России: У Пригожина есть сообщники, находящиеся в Кремле

Данилов о перевороте в России: У Пригожина есть сообщники, находящиеся в Кремле2
- 24.06.2023, 20:49
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Процессы в России набирают обороты.
У основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
«У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения, он не самостоятельно движется в процессах. Другое дело — они сейчас посмотрят, как будут разворачиваться события, и тогда они будут максимально задействованы», - заявил он.
Данилов отметил, что российские военные не оказывают сопротивление вагнеровцам.
«Я должен сказать, что военные (российской армии - ред.) не оказывают сопротивление боевикам «Вагнера», более того, местные жители предоставляют им воду и еду, бесплатно их заправляют. То есть процессы в России набирают обороты», - заявил он.
Данилов добавил, что Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений.
«Сейчас не хотелось бы в эфире рассказывать кто это — Суровикин, или кто-то другой. Поверьте, Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений, он не самостоятельная фигура. То, что за ним стоят мощные люди с высокими званиями и высокими должностями — это уже ни для кого не секрет», - добавил он.