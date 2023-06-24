Гиркин о решении Пригожина: Ничего еще не кончилось

Гиркин о решении Пригожина: Ничего еще не кончилось13
- 24.06.2023, 21:34
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Он отметил, что было шесть сбитых российских боевых вертолетов.
Экс-офицер российских спецслужб, террорист Игорь Гиркин-Стрелков оказался недовольным решением Пригожина развернуть колоны ЧВК «Вагнер» на пути на Москву, отмечает «Униан».
«Не верю ни в какие «договоренности». Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт», - написал он.
Стрелков отметил, что было шесть сбитых боевых вертолетов (в том числе два ценнейших вертолета РЭБ, вообще не вооруженных) и один самолет РЭР (с экипажем).
«За это «амнистия», да... Надеюсь - хотя-бы на этом примере наша армия (и конкретно Воздушно-Космические силы) навсегда запомнят «творца марша справедливости». Но, думаю, ничего еще не кончилось», - добавил он.