Кто организовал марш Пригожина на Москву? 6 Телеграм-канал CYNIC

25.06.2023, 11:00

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Обе структуры находятся вне орбиты путинского силового блока.

Цирк закончился, клоун уходит. Теперь главный вопрос остается в том, кто организовал «марш Пригожина»?

И это не Путин.

Размышляем: разрушена институционная вертикаль. Путин в спешке обзванивает всех лидеров-друзей и только одна африканская республика с луками собиралась отправить Путину военную помощь.

А вот «экстренные переговоры» велись по линии «Патрушев и Дюмин» (хотя «для вида» фигурирует сообщение Лукашенко).

ФСБ и ССО, получается.

Обе структуры - вне орбиты путинского силового блока.

На переговорах замечены два человека - Дюмин и Патрушев за его спиной.

Теперь, когда все закончилось, можно сыграть в игру «кому выгодно?».

Пока Пригожин двигался на Москву, вся эпопея безусловно была выгодна самому Пригожину, который скупил сетку информационных ресурсов, а также претендовал на власть (или хорошо делал вид, что на нее претендует).

Что по итогу Пригожин получил взамен? Тут сказать сложно. Даже публичная казнь Шойгу с помощью кувалды не стоит того, чтобы фактически полностью лишаться своей боевой группировки и своего медийного веса. Пригожин был в упоении от идеи о власти, из-за чего он уверенно превращал войну в спектакль одного актера, а бахмутский фронт - в сцену с собой в главной роли.

Но за ярким образом скрывался «куратор» этой информационной игры - тот самый куратор, что сделал Соловья неприкосновенным, и тот самый куратор, который придумал кейс «смертельно больного Путина».

И если сейчас просканировать силовое и медийное пространство, окажется, что «победил» в марше Пригожина один человек - Патрушев.

Шойгу и Герасимов - неизвестно где и на связь не выходили.

Путин - опозорился полным раздором в стране и вообще неподготовленностью силовых структур к минимальным ответам на «мятежный проникающий удар».

Блок МО, ГРУ, ФСО, полиции - вообще непонятно чем занимались. Была имитация борьбы. То танк в цирке застрял, то «кадыровцы» сутки добирались до Ростова, но так и не застали Пригожина, то рыли дороги, то взрывали (неудачно) мосты.

Экономический блок - и так обезглавленный - так еще и разлетелся кто куда: поднял панику, начал готовить «запасные аэродромы», пытаясь выйти на Пригожина, чтобы остаться его кошельком.

И только Патрушев остался «не при делах», пока МИД искал «заговорщиков из США».

Если предположить, что Пригожин продолжал действовать в орбите Патрушева и под его контролем все время, то абсурдная картина кажется вполне структурированной.

ФСБ перехватывает основные рычаги влияния над силовыми и гражданскими институтами. Власть и авторитет Путина усиленно стремятся к нулю. Все «путинские ставленники» показали себя, как полные мудаки. Сам Путин выставлен ничтожеством, которое не может заручиться поддержкой ни одного из государств членов ОДКБ.

А Патрушев, который «съедает путинские амбиции о недопустимости переговоров с террористами», оказывается главным фактором стабилизации внутренней ситуации.

Попутно Патрушев засвечивает всех, кто не проявил лояльность режиму, а оказался на стороне мятежников.

И если «вагнеровцы» будут выведены из-под удара, то руководители формирований, которые переходили на сторону Пригожина, теперь вполне могут попасть под военные статьи.

Так что итога у марша Пригожина всего 2:

1. Создана база всех перебежчиков: их никто не сможет спасти и никто даже пытаться спасать не будет: под «иммунитетом» только агент и его «армия».

2. Создана база под полную ликвидацию «путинских» центров силы патрушевскими игроками.

А все остальные - в минусе.

И в первую очередь все, кто был под крылом Путина. Тот никого не спасет и никому безопасность гарантировать не может. При минимальной внутренней проблеме система становится полностью парализованной.

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