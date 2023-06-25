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Среди сбитых ЧВК «Вагнер» воздушных судов – самолет Ил-22М

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  • 25.06.2023, 18:41
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Среди сбитых ЧВК «Вагнер» воздушных судов – самолет Ил-22М

Его называют «воздушным командным пунктом».

Наемники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили, помимо прочего, российский военный самолет Ил-22М. Его называют «воздушным командным пунктом». Об этом свидетельствуют подсчеты нидерландского проекта Oryx, о крушении Ил-22М сообщают также российские телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что был сбит другой самолет – Ил-18.

Как утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, на борту Ил-22М было 10 человек, они, по всей видимости, погибли. «Когда (главу ЧВК «Вагнер» Евгения) Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал», - пишет Куксенкова, не приводя источника своих утверждений. Также она утверждает, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков. Об этом пишет также ряд других телеграм-каналов. Ни Пригожин, ни Минобороны России это не комментировали.

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