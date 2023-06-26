В боях с «вагнеровцами» погибли более десяти российских военных 4 26.06.2023, 18:55

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ЧВК «Вагнер» уничтожил за сутки похода не менее семи бортов ВКС РФ.

Евгений Пригожин в разгар своего мятежа заявил, что его наемники по дороге на Москву «не убили ни одного человека». При этом уже после окончания своего «марша» он уточнил: ни один солдат не погиб «на земле». И действительно: при крушении летательных аппаратов погибло более десяти военнослужащих. До сих пор достоверно неизвестно, сколько именно погибло летчиков и операторов оборудования; нет даже точного понимания того, сколько вертолетов было сбито. Однако можно предположить, что бóльшая часть жертв не участвовала непосредственно в подавлении мятежа, пишет «Медуза» .

Действия наемников в ходе их мятежа можно разделить на несколько эпизодов. Во время захвата Ростова-на-Дону (в котором, вероятно, провел весь день Евгений Пригожин) жертв, похоже, действительно не было. Сообщалось, что наемники взяли под контроль два военных аэродрома — в самом Ростове и Миллерово (последний — аэродром совместного базирования Минобороны и авиации ЧВК).

Однако группировка «вагнеровцев», перешедшая границу аннексированной Луганской области и России севернее Ростова и двинувшаяся на Воронеж, уже ранним утром 24 июня вступила в бой с авиацией Минобороны РФ. Каждая из многочисленных колонн ЧВК была вооружена в том числе средствами противовоздушной обороны (ПВО) — комплексами «Стрела-10», «Панцирь» и переносными зенитными ракетными комплексами.

Обстоятельства случившегося на границе ясны не до конца: там были сбиты летательные аппараты, которые могли не иметь отношения к подавлению мятежа:

Ударный вертолет Ми-35

Как утверждает телеграм-канал Baza, ударный вертолет Ми-35 Минобороны был сбит в 5 утра — примерно в то время рядом с городом Павловском и селом Елизаветовкой, где он упал, была слышна стрельба из стрелкового оружия.

Место, откуда местными жителями велась съемка горящего вертолета, геолоцировано.

Неизвестно, участвовал ли вертолет в атаке на колонны ЧВК или оказался в районе случайно. О применении вертолетов в бою у Павловска не сообщалось.

Heavy smoke is visible rising over the northern Wagner push along the M4 highway in Pavlovsk, Voronezh Oblast. pic.twitter.com/K0Y8Ql1zd3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Самолет Ил-22

Прямо у границы, рядом с Кантемировкой Воронежской области (и в 90 километрах от места падения Ми-35), был сбит самолет — воздушный командный пункт Ил-22 с бортовым номером RF-75917. Геолоцировано примерное место падения самолета (точнее — место, с которого велась съемка падающих обломков), подтверждены его номер и тип.

Baza утверждает, что самолет был сбит в 10 утра.

Ил-22 — модификация турбовинтового лайнера Ил-18, оборудованная различными системами связи для управления войсками. В российско-украинской войне такие самолеты использовались в качестве ретрансляторов для передачи команд самолетам и вертолетам, действующим на сверхмалых высотах. Летный экипаж самолета состоит из пяти человек, кроме того, в нем обычно находятся два-четыре оператора связи. Судя по компоновке салона, в нем могло находиться и больше военных.

Российские источники расходятся в том, сколько военнослужащих погибло в результате падения самолета: называются цифры от восьми до десяти человек.

Неясно, участвовал ли самолет в координации действий авиации, отправленной в атаку на колонны ЧВК, или же он оказался в этом районе (примерно в 130 километрах от предполагаемого аэродрома базирования «Балтимор» в Воронеже) случайно, после выполнения задачи в Украине. Недалеко от места падения находится также аэродром «Бутурлиновка», однако о базировании там Ил-22 или других подобных самолетов ничего неизвестно.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что в штабе Южного военного округа в Ростове Пригожину задали вопрос о том, зачем «вагнеровцы» сбили Ил-22. Тот якобы ответил, что «дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал», и пообещал выплатить семьям погибших 50 миллионов рублей.

Ударный вертолет Ка-52

Когда колонна ЧВК примерно в 11 часов утра обходила Воронеж по объездной дороге, на северо-восточной окраине города она была атакована по крайней мере одним ударным вертолетом Ка-52 Минобороны. Комплекс «Стрела-10» ЧВК выпустил по нему ракету, но вертолету удалось избежать повреждений с помощью штатных средств противодействия.

Вертолет также нанес удар по неизвестной цели на земле. В результате этого боя загорелась нефтебаза, которую потом тушили 12 часов, а еще один боеприпас (какой именно и кто его выпустил — неизвестно) взорвался во дворе расположенного неподалеку жилого комплекса, повредив несколько машин.

Тем же днем одна из колонн наемников, пройдя Воронеж, повернула на восток в направлении Борисоглебска. В это время южнее трассы на Борисоглебск в районе поселка Коминтерн был сбит и сгорел вертолет той же модели — Ка-52.

Скорее всего, это был не тот борт, что атаковал «вагнеровцев» на окраине Воронежа (крушение случилось почти в 100 километрах от места утренней атаки). Второй вертолет тоже мог наносить удары по одной из колонн ЧВК, но достоверно это установить пока не удалось.

Сообщается, что экипаж сбитого Ка-52 (два человека) погиб.

Другие летательные аппараты

Утверждается, что после обстрела средствами ПВО ЧВК Вагнера совершил жесткую посадку и сгорел вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР. Есть одна фотография вертолета, снятая, вероятно, с дрона. Геолоцировать место падения невозможно. Телеграм-канал Helicopterpilot сообщил, что один из операторов аппаратуры в вертолете был ранен.

Подобные вертолеты, в частности, участвуют в обеспечении ракетных ударов по Украине (их задача — подавление украинского ПВО). В ночь на 24 июня ВС РФ как раз нанесли массированный удар по нескольким областям страны. При этом нет никаких данных о том, что вертолеты Ми-8 МТПР участвовали еще и в обеспечении атак на колонны ЧВК.

Кроме того, каналы Helicopterpilot и Fighterbomber (его, предположительно, ведет отставной штурман Воздушно-космических сил РФ) сообщили еще об одном сбитом Ми-8 МТПР. Fighterbomber утверждает, что экипаж этого вертолета погиб. Helicopterpilot эту информацию не подтверждает: по его данным, летчики и операторы аппаратуры в Ми-8 МТПР выжили.

Путаница, по мнению блогера, могла возникнуть из-за того, что 23 июня погиб экипаж другого вертолета той же модели — борт сбили над Луганском (при этом до сообщения Helicopterpilot считалось, что в аннексированном регионе крушение потерпел не вертолет ВКС РФ, а дрон ВСУ).

Helicopterpilot также утверждал, что от огня наемников с земли пострадал вертолет Ми-28. Никаких визуальных подтверждений этому за два дня после мятежа не появилось.

О потерях ЧВК Вагнера ничего неизвестно

Есть только видео авиаудара по грузовику и фото сгоревшего пикапа, которые шли вместе с колонной ЧВК. Неизвестно, принадлежал ли «вагнеровцам» грузовик, но пикап — почти наверняка (на крыше видна выгоревшая пулеметная установка).

В основном же самолеты и вертолеты Минобороны РФ, похоже, вместо нанесения урона наемникам пытались повредить дороги, по которым те могли продвинуться на север и восток. Так, на трассе на Борисоглебск в районе поселка Анна в 80 километрах восточнее Воронежа авиация Минобороны атаковала мост через реку Битюг (вероятно, фугасными авиабомбами). В результате перевернулся гражданский автомобиль, пострадала семья. На видео, запечатлевшем момент удара, не видно техники ЧВК. Были и другие удары фугасными бомбами по дорогам (геолоцировать их не удалось).

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