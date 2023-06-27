В Молодечно проверяют готовность к мобилизации
- 27.06.2023, 11:52
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Военнообязанным вручают повестки.
В рамках мобилизационных учений, которые проходят в Минской области с 21 по 30 июня, военнообязанные Молодечненского района получают повестки и являются на пункты сбора. Там проходит сверка данных, условное занятие, перекличка и построения, пишет телеграм-канал «Хартия97%». По словам начальника отдела призыва на военную службу военного комиссариата Молодечненского и Воложинского районов подполковника Василия Сокола, мероприятие плановое.
– Военнообязанным Молодечненского района вручают повестки, в которых указано время и место, куда следует явиться. На пунктах сбора проводят сверку данных, время пребывания занимает не более полутора часов, после чего граждане уходят на работу или возвращаются домой, – уточнил подполковник.