В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда

В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда4
- 28.06.2023, 14:15
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Озвучена повестка переговоров польского лидера с Зеленским.
Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии президента Польши.
«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию», - пишет канцелярия.
Prezydent @AndrzejDuda z wizytą Kijowie 🇺🇦. Rozmowy z Prezydentem @ZelenskyyUa są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na Zaporoską Elektrownię Atomową. Poruszony… pic.twitter.com/q6vyvVMVIu— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 28, 2023
Стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.
Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским:
повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля;
переговоров о вступлении Украины в Европейский союз;
помощь Литвы и Евросоюза.