В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда 4 28.06.2023, 14:15

3,234

Озвучена повестка переговоров польского лидера с Зеленским.

Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии президента Польши.

«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию», - пишет канцелярия.

Prezydent @AndrzejDuda z wizytą Kijowie 🇺🇦. Rozmowy z Prezydentem @ZelenskyyUa są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na Zaporoską Elektrownię Atomową. Poruszony… pic.twitter.com/q6vyvVMVIu — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 28, 2023

Стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.

Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским:

повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля;

переговоров о вступлении Украины в Европейский союз;

помощь Литвы и Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».