Спортивный директор «Немана» вышел на свободу 1 29.06.2023, 21:15

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Дмитрий Коваленок

Вчера его задерживали.

Спортивный директор футбольного клуба «Неман» Дмитрий Коваленок, задержанный накануне в Гродно, находится на свободе. Об этом сообщает приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Напомним, о задержании в Гродно экс-игрока и нынешнего спортивного директора футбольного клуба «Неман» Дмитрия Коваленка стало известно накануне. По версии силовиков, он участвовал в маршах протеста и распространял «экстремистские» материалы.

Утверждается, что на него пожаловались сами футболисты — он якобы «навязывал им неуместные экстремистские идеи».

45-летний Коваленок — лучший бомбардир в истории «Немана» (он забил 68 голов). В чемпионате Беларуси выступал также за минское «Динамо», новополоцкий «Нафтан», «Дариду» (Минский район) и другие клубы.

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