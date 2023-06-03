Беспилотники в Курске повредили несколько самолетов Су-34 и уничтожили ЗРПК «Панцирь-С1»2
- 3.06.2023, 9:58
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Новые подробности удара БПЛА по российскому военному аэродрому.
В Курской области РФ в результате атаки ударными БПЛА по аэродрому «Восточный» было повреждено несколько боевых самолетов Су-34.
Кроме того, также был уничтожен российский ЗРПК «Панцирь-С1». Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала «Брати по Зброї».
В сообщении подчеркивается, что в результате непроизвольного срабатывания ЗРПК «Панцирь-С1» были повреждены несколько частных домов.
«2 июня 2023 года во время ночной атаки ударными БПЛА по аэродрому «Восточный» в Курске несколько боевых самолетов Су-34 были повреждены, а ЗРПК «Панцирь-С1» полностью уничтожены», – сообщает источник.
При этом окончательное число поврежденных самолетов РФ еще уточняется.