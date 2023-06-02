Беспилотники атаковали российский Курск

Беспилотники атаковали российский Курск4
- 2.06.2023, 7:37
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Местные жители сообщают о «партизанах» возле города.
В ночь на пятницу, 2 июня, в Курске прозвучали мощные взрывы. Местные жители заявили, что канонаду взрывов особо хорошо было слышно в районе железнодорожного вокзала, передают украинские СМИ.
В местных Telegram-каналах заявляют, что причина взрывов – атака неизвестных беспилотников на город.
«Крепко бахнуло в районе ж/д», – пишут жители Курска. Позже было опубликовано видео взрывов в районе ж/д вокзала.
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что над Курском якобы было «сбито несколько украинских беспилотников».
«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие», – заявил губернатор Курской области.
Накануне он сообщал, что с дрона был сброшен боеприпас на электроподстанцию, в результате село Гоголевка Суджанского района было обесточено
Местные жители в комментариях к подобным новостям пишут, прозвучало уже 7 мощных взрывов – их дома содрогаются.
Местный житель Курской области сообщил о неизвестных вооруженных людях в военной форме, которые «проскочили» перед его машиной вчера в лесу.
В частности, на видео заметны несколько мужчин с оружием и в камуфляже, которые перебегают лесную дорогу. «От местных властей, как всегда, тишина и ничего не происходит» - жалуется курянин.