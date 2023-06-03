«Самое интересное - впереди»: российские добровольцы рассказали о наступлении в Белгородской области 2 3.06.2023, 12:49

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Местные жители «сдают» бойцам координаты путинских войск.

Представитель Легиона «Свобода России» Алексей Барановский обрисовал ближайшие перспективы для российских добровольцев, которые сейчас на территории Белгородской области проводят активные рейды против путинского режима. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

«Если будет возможность закрепиться и удерживать какую-то территорию длительное время – значит там будет временная вооруженная администрация, будут приниматься какие-то меры по взаимодействию с населением на длительный период. Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет», - рассказал Барановский.

Также он сообщил о «плане Б»: «Если не будет возможности закрепиться и будет необходимость отступить, значит, отступим. Нет задачи героически сейчас умереть. Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта, показывать России, что сопротивление возможно и нужно присоединяться к нему».

Он подчеркнул, что «война - это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а все самое интересное - еще впереди».

Также он отметил, что в приграничных регионах России «спадает информационный мрак, потому что люди сталкиваются с реальностью и видят, что она совсем не такая, как о ней рассказывают по российскому телевидению».

«В перспективе об этом узнают не только жители Белгородской области, но и Курской, Брянской, а затем – Москвы и всей страны», - добавил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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