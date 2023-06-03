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Reuters: В России нарастают тревожные состояния

  • 3.06.2023, 18:45
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Reuters: В России нарастают тревожные состояния

Беспилотники уже долетают даже до Кремля и Керченского моста.

Российский порт Тамань намерен приостановить экспорт сжиженного газа (LPG) из-за опасности беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, которые знакомы с ситуацией.

«Российский черноморский порт Тамань готов приостановить экспорт взрывоопасного сжиженного нефтяного газа (LPG) из-за опасений, связанных с атаками беспилотников», - пишет издание.

На долю порта приходится около 7,5% общего российского экспорта сжиженного газа.

Причиной послужили неоднократные трансграничные вторжения и атаки беспилотников, в том числе на Москву, нефтеперерабатывающие заводы на юге России и на топливную базу у стратегического Керченского моста.

Железнодорожные операторы в России и Казахстане уже заявили о планах ограничить грузовые перевозки в направлении Тамани.

«Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, поскольку это опасно после всех этих атак (беспилотников) – газы наиболее взрывоопасны», – сказал один из источников издания.

Все источники говорили на условиях анонимности из-за щекотливости ситуации.

Источники не уточнили, когда порт прекратит переработку сжиженного нефтяного газа, заявив, что имеющиеся запасы будут отправлены в первую очередь.

«Таманьнефтегаз», оператор перевалочного комплекса «Тамань», также занимающийся сырой нефтью и нефтепродуктами, не ответил на запрос о комментарии.

«Обеспокоенность по поводу атак беспилотников на российскую инфраструктуру является примером того, как конфликт в Украине влияет на поставку энергоносителей и насколько они зависят от безопасности в Черном море, из-за которого Россия отправляет топливо на мировые рынки», - пишет издание.

Два источника сообщили, что операции по сжиженному газу на Таманском перевалочном комплексе, имеющем мощность 20 миллионов тонн грузов в год, будут законсервированы на неопределенный срок.

Источники сообщили, что комплекс в настоящее время обрабатывает грузы сжиженного газа со складов в порту. Но скоро они это остановят.

Другие источники на рынке сообщили, что россияне изучают другие маршруты экспорта сжиженного газа из России, включая Польшу и Китай.

По имеющимся данным, железнодорожные поставки LPG в Тамань от российских и казахстанских поставщиков в январе – мае составили 192 тыс. тонн. В прошлом году комплекс отгрузил 328 тысяч тонн российского и казахстанского LPG.

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