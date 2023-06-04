Россия ударила ракетой по жилому дому в пригороде Днепра 4.06.2023, 8:50

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Пострадали 20 человек, пять из них – дети.

Вечером в субботу, 3 июня, в Днепре и окрестностях был слышен мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала ракетами Подгородненскую громаду вблизи областного центра. Пострадали 20 человек, среди них пятеро детей.

Об этом сообщает obozrevatel.com.

В местных пабликах писали, что после взрыва в пригороде Днепра поднялся дым.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Подгородненскую громаду Днепровского района. Было попадание в двухэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

«Предварительно, есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированные в состоянии средней тяжести. Вспыхнули два пожара, огнеборцы борются с пламенем», – добавили в ОВА.

Также в результате атаки РФ было повреждено спасательное подразделение.

Из-под завалов дома достали мужчину, однако там еще оставались другие потерпевшие. Число пострадавших в результате обстрела возросло до 13 человек, среди них было трое детей – мальчики 6, 11 и 15 лет.

«Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек лечится амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь», – отметил Лысак.

Позже стало известно, что пострадавших уже 20, 17 из них были госпитализированы. Количество травмированных детей возросло до пяти, пострадали еще две девочки 11 и 17 лет, они будут лечиться амбулаторно. Состояние трех парней медики оценили как тяжелое, они находились в операционных.

«Под завалами поврежденного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок», – добавили в ОВА.

На атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что попадание было между двумя двухэтажными жилыми домами.

«В очередной раз Россия доказывает, что является страной – спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность», – подчеркнул Зеленский.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. Спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, работники ГСЧС и правоохранители области», – говорится в сообщении.

В Днепропетровском областном совете призывали людей находиться в безопасных местах до конца тревоги.

«Помните, что враг тщательно мониторит сеть. Поэтому ничего не публикуйте. Ждите официальную информацию», – написал Николай Лукашук.

Известно, что в некоторых домах взрывной волной выбило стекла, окна выпадали вместе с рамами.

Жители пригорода находили осколки от вражеской ракеты.

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