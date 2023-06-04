«Трепло!»: россиян позвонил на прямую линию МИД и оскорбил Лаврова и Захарову 1 4.06.2023, 9:40

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Гражданин РФ обвинил «мажоров из МГИМО» в бездействии.

Гражданин России позвонил на горячую линию министерства иностранных дел РФ и потребовал «зеркальных ударов» по Украине. Он обрушился с критикой на главу МИД РФ Сергея Лаврова и представительницу Марию Захарову, обвинив российских дипломатов в бездействии.

Аудиозапись звонка россиянина обнародовал Telegram-канал «Досье шпиона», который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Мужчина позвонил в департамент информации и печати МИД РФ с вопросом, когда же Москва объявит Украину «террористическим государством» (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

«Вы объявите Украину террористическим государством когда они Путина убьют?» – выдал недовольный гражданин страны-агрессора.

На возражение сотрудника ведомства, что все запросы принимаются в «письменном виде без применения нецензурной лексики, угроз и оскорблений», он заявил, что российские власти попросту боятся украинцев.

«Вы обещали зеркальные удары за удары дронами на Кремль, можно узнать, какие удары вы сделали? Трепло! Болтуны пустопорожние! Вы трусливые мажоры, жрущие российский бюджет», – набросился россиянин на внешнеполитическое ведомство.

Он заявил, что российские дипломаты «не умеют делать свою работу», потому что они «мгимошные мажоры» (МГИМО – Московский государственный институт международных отношений), которые «не видели жизнь» и «не представляют, что такое сидеть в окопах».

Он также возмутился, что МИД РФ оставил без ответа заявление президента США Джо Байдена, когда тот назвал Путина убийцей.

«У нас президента оскорбляют, президента убивают, а наш МИД сидит и в носу ковыряет! Вот поэтому вас ненавидит вся Россия! Вы даже дипломатов (США. – Ред.) не выслали после атаки на жизнь президента РФ! Вы нахлебники, понятно?» – заявил разгневанный россиянин.

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