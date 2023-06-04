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Из-под завалов в пригороде Днепра достали тело двухлетней девочки

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  • 4.06.2023, 10:29
  • 4,086
Из-под завалов в пригороде Днепра достали тело двухлетней девочки

Ребенка убила российская ракета.

В результате российского удара по пригороду Днепра, который состоялся вечером 3 июня, пострадали 22 человека, а ночью спасатели извлекли из-под завалов тело двухлетней девочки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, два двухэтажных дома, между которыми попала ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Также в результате ракетного удара РФ пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.

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