Из-под завалов в пригороде Днепра достали тело двухлетней девочки

Из-под завалов в пригороде Днепра достали тело двухлетней девочки7
- 4.06.2023, 10:29
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Ребенка убила российская ракета.
В результате российского удара по пригороду Днепра, который состоялся вечером 3 июня, пострадали 22 человека, а ночью спасатели извлекли из-под завалов тело двухлетней девочки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, два двухэтажных дома, между которыми попала ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.
Также в результате ракетного удара РФ пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.