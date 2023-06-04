«В родной краске и на ходу!» 4.06.2023, 11:36

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В Витебске нашли 40-летний VW Jetta, который ни разу не видел сварки.

Витебчанин Алексей питает особую любовь к классическим автомобилям. За свой водительский стаж мужчина сменил их немало. В основном это были машины марки Volkswagen.

Сегодня белорус владеет VW Jetta, которой недавно исполнилось, на минуточку, 40 лет!

Журналисты av.by расспросили героя публикации, как к нему попал такой раритет, а также узнали о проведенных доработках немецкого седана.

«Поддерживаю в хорошем состоянии, в котором и купил»

По словам Алексея, теплые чувства конкретно к «Фольксвагенам» связаны с тем, что марку он считает действительно народной.

— Вспоминаю юность: все стремились как-то доработать свой автомобиль — тогда многие этим горели. После первых своих «Жигулей» я купил VW Golf второго поколения, и машина сразу запала в душу. Она простая в плане ремонта и словно создана в формате конструктора. Молодому человеку было интересно покрутить гайки и что-то самому починить, доработать. Хотя «второй» «Гольф» — культовая модель, всегда тянуло попробовать технику постарше. В свое время у деда была «Волга», или ГАЗ-21, а у меня — старые советские мотоциклы.

— Что-то есть в ретротехнике — своя особая атмосфера, — отмечает витебчанин. — Поэтому лучше не говорить, дескать, машина старая. Нет, она классическая! Конкретно эта «Джетта» выскакивала в объявлениях несколько раз. По фото — ничего особенного. Настоящих «ваговодов» она бы не зацепила: им обычно интереснее такого возраста дорестайлинговый VW Golf первого поколения или двухдверная VW Jetta. В общем, несколько раз она появлялась в каталоге объявлений. Так получилось, что жена с детьми были на отдыхе, поэтому мне удалось вырваться на осмотр в Минск.

— «Джетту» продавала женщина. Торговаться хотела не сильно, хотя стартовая цена и так была гуманной. В описании владелица указывала, мол, никаких нюансов, однако они все-таки нашлись, из-за чего получилось немного скинуть сумму. Машина была совсем без тормозов, и я знал слабые места по кузову, на которые указал хозяйке. Купил, и с того момента начался процесс доработок.

— Многие у меня спрашивают, как долго восстанавливаю автомобиль и сколько денег потратил. Я его поддерживаю в хорошем состоянии, в котором и взял. Безусловно, постепенно бедная комплектация обросла «жирком». По технике провожу исключительно своевременное обслуживание, а не делаю что-то потому, что элемент или узел отслужил свое.

«Состояние «Джетты» — максимально заводское»

— Перед сезоном заменил сцепление — оно было туговато. Я предположил, что его никто не менял, — так и оказалось. Прошлым летом перебирал подвеску — стояли еще шаровые в заводских заклепках. Стараюсь не использовать китайские комплектующие, ведь это убьет атмосферу автомобиля. Есть хороший бэушный оригинал — лучше его поставить, чем новый аналог. Если поискать, то даже кузовные запчасти найдутся в неплохом виде. По подвеске в каталогах хватает расходников.

— Двигатель здесь 1,5-литровый бензиновый — унифицированный со вторым и в некоторых моментах даже с третьим поколением «Джетты». К примеру, был момент, когда умер «вакуумник», так я его без проблем поставил от «третьего» «Гольфа».

— Состояние 40-летней «Джетты» максимально заводское: ничего вторично не окрашено и не варилось никогда. Все стекла — родные. Из нюансов — легкий подкрас немного не в цвет. Не могу понять, в чем заключалась проблема, потому как с обратной стороны крышка и крыло ровные, то есть не повреждались в ДТП и рихтовка не проводилась.

Присутствуют небольшие вмятинки по кузову — тычки. Думал загнать специалисту на беспокрасочное удаление, но там отказались. Сказали, что здесь еще настоящий и толстый металл — не выпрямишь.

— А пробовали узнать историю самого автомобиля? Всегда интересна судьба подобных экземпляров.

— Еще в прошлом году я начал искать информацию. Все-таки в апреле машина отметила юбилей — 40 лет. Обращался к официальному дилеру — «Атлант-М» (прим. — который и связал редакцию с владельцем авто), пытаясь узнать точную дату выпуска и изначальную комплектацию. Мне порекомендовали спрашивать у витебского отделения, чтобы не ехать специально в Минск.

В общем, история такая: выпустили VW Jetta 24 апреля 1983 года, а уже 5 мая продали немцу. На сайте налоговой проверил дату таможенного оформления машины — в Беларусь ее ввезли в 1998-м. С тех пор седан катается по стране, а у меня «Джетта» уже пять лет.

После первого белорусского владельца иномарка попала в руки перекупщика, который продал ее минчанке — ездить на дачу. Уже потом седан оказался у меня.

— Конечно, машина совсем не для поездок на дачу. Я и сказал бывшей хозяйке: «Без обид, но не лучший вариант». Вопрос не в том, что ненадежная или некачественная, тут скорее годы берут свое. Да и особенностей много.

В любом случае раньше умели делать автомобили. Вот, к примеру, система охлаждения: патрубки родные, а все остальное я отмыл, когда обслуживал двигатель. Везде заводские клейма и номера деталей сохранились.

— Мотор никогда не капиталился — как есть. Прошедшей зимой я впервые в него залез: поднял распредвал и заменил две шайбы (из восьми), регулирующие зазор в клапанах. Больше особо ничего не делал.

В первый год владения я снял все навесное с двигателя: кое-где почистил и покрасил, перепроверил. «Подкапотка» стала смотреться цивильно. Аккуратно предположу, что фактический пробег «Джетты» — до 250 тысяч километров. «Приборку» я менял, установил более симпатичную, поэтому на ее показания не стоит ориентироваться.

«Затраты даже не пытался считать!»

— Удовольствие доставляет сам процесс вождения, а также обладание машиной. Рад, что она у меня в принципе есть, даже если бы просто стояла в гараже. Хуже «Джетте» от этого не будет. В плане кузовщины самым дефицитным товаром считаются двери: в экземплярах, что эксплуатируются зимой, они страдают очень сильно. Еще лет пять назад можно было купить новые крылья как на Jetta, так и на Golf. Вроде бы они и сейчас есть, но стоят космических денег.

— Если в случае предыдущих машин я еще считал затраты, то здесь даже не пытался. Все-таки нужно понимать, что какую-то редкую деталь реально достать на польских или немецких разборках за невероятные суммы, альтернативный вариант — кропотливо мониторить белорусские барахолки. Почти каждая редкая мелочовка, стоящая по 60—90 евро, приобреталась за адекватные 15—20 рублей.

— Например, пластмассовая накладка на капоте, которую вспомнят любители тюнингованных «Жигулей», здесь непростая — от Kamei. Если ее продавать сегодня, то получится выручить 80—100 долларов. Каждый такой элемент заметит и оценит по достоинству только понимающий человек.

— Плюс ко всему еще до покупки «Джетты» у меня было несколько комплектов дополнительных запчастей от классических Volkswagen, причем все оригинальные. За такими деталями коллекционеры устраивают настоящую охоту.

Очень долго я искал подкассетник на пять ячеек. Вроде корпус унифицированный и найти его не проблема, но вот сами рамки у моделей VW разные. Для понимания: за этим элементом я охотился три года! А в один прекрасный момент мне человек отдал бесплатно.

В целом у многих фанатов такое есть: когда запчасть не нужна, то почему бы ей не поделиться? Я ему тоже подкинул взамен «плюшек».

— Магнитола здесь едва ли не драгоценная, японского производства. Досталась на барахолке за сущие копейки… Подобных редких вещей немало. Электрическая антенна 1979 года тоже нашлась совершенно случайно, когда люди разбирали давно не используемый гараж. Аккуратно демонтировал штатную, а после вмонтировал в крыло телескопическую.

— Рога (рейлинги. — Прим. авт.) на крыше — не для практических целей. Естественно, на «Джетте» я не вожу барахло на дачу. Просто с каркасом машина смотрится интереснее. Причем сами рейлинги тоже конкретно под эту модель. Выпущены они в семидесятых.

— Больше всего ценятся подобные Volkswagen, изготовленные для американского рынка (как и классические Audi). Мол, их меньше, соответственно более редкие. От европейских версий отличались внешне и — значительнее всего — комплектацией. В авто встречались электрические ремни безопасности, дорогая «приборка» с бортовым компьютером и много чего еще — за такими «допами» охотятся.

С другой стороны, «Джетта» — совсем не та модель, которую все восстанавливают и которой восхищаются. Кто захочет — купит ту же приборную панель за 350 долларов. Однако снова есть нюанс: многие запчасти для Jetta подходят первому поколению VW Golf, а он желанный вариант для фанатов и коллекционеров.

В завершение интервью владелец отметил, что старается соблюдать базовые рекомендации по сохранению кузова автомобиля: держит его в сухом, проветриваемом и неотапливаемом гараже.

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