Минобороны Украины о контрнаступлении: Планы любят тишину 4.06.2023, 14:00

Официального объявления о начале движения ВСУ не будет.

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

«Планы любят тишину. Объявление о начале не будет», - написала Маляр.

Контрнаступление украинских воинов

Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий Украины от российских оккупантов.

Сначала ожидалось, что контрнаступление состоится уже весной. В то же время предполагалось, что активные бои все же могут продолжиться летом. Как отмечал министр обороны Украины Алексей Резников, ожидания могут быть переоценены в мире, поскольку союзники рассчитывают на следующий большой успех.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что танки должны обеспечить огневую мощь и силу наших защитников, а также сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении.

Между тем по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские воины уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

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