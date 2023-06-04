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Moody’s: Беларусь будет оставаться в состоянии дефолта

  • 4.06.2023, 14:20
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Moody’s: Беларусь будет оставаться в состоянии дефолта

Агентство понизило кредитные рейтинги Беларуси из-за санкций.

Moody’s понизило рейтинг Беларуси с Ca до C и изменило прогноз по рейтингам Беларуси. Рейтинг «С» отражает ожидания, что Беларусь «будет оставаться в состоянии дефолта».

Стабильный прогноз по рейтингу указывает на то, что кредитный профиль Беларуси вряд ли существенно улучшится, если только санкции не будут отменены, отмечают в рейтинговом агентстве.

«Рейтинг «С» отражает ожидания Moody’s, что санкции будут продолжать снижать способность Беларуси обслуживать свои обязательства по еврооблигациям в среднесрочной перспективе, учитывая затяжной характер войны между Россией и Украиной, что, вероятно, приведет к потерям инвесторов, превышающим 65%. Рейтинг “С” также отражает ожидания Moody’s, что Беларусь будет оставаться в состоянии дефолта по своим непогашенным еврооблигациям до тех пор, пока она поддерживает агрессию России в Украине и санкции остаются в силе», – говорится в обосновании понижения рейтинга.

В агенстве напоминают, что с начала вторжения России в Украину поддержка Беларуси привела к ужесточению международных санкций, введенных ЕС и США.

«Введенные санкции направлены на ключевые товары белорусского экспорта (сталь, минеральное топливо, калийные удобрения и др.), финансовый сектор, включая запрет на доступ некоторых банков к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT и запрет на операции с центральным банком, а также на предоставление Беларуси банкнот, деноминированных в евро. Эти ограничения фактически препятствуют доступу Беларуси к западным финансовым рынкам», – отмечают специалисты.

Moody’s видит высокий риск введения дополнительных секторальных санкций, если участие Беларуси в российско-украинской войне усилится или в случае дальнейшей эскалации войны.

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