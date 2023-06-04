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Столтенберг после встречи с Эрдоганом: Теперь Швеция может вступить в НАТО

  • 4.06.2023, 17:39
Столтенберг после встречи с Эрдоганом: Теперь Швеция может вступить в НАТО

Стокгольм выполнил требования Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в альянс. Это прозвучало по итогам его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У Турции есть законные опасения по поводу безопасности. Ни один другой союзник не сталкивался с большим количеством террористических атак. Швеция предприняла значительные, конкретные шаги, чтобы удовлетворить озабоченность Турции. Это включает внесение поправок в шведскую конституцию; прекращение эмбарго на поставки оружия; и активизацию сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против РПК. Важное новое антитеррористическое законодательство вступило в силу всего несколько дней назад. Таким образом, Швеция выполнила свои обязательства», – сказал он, делая заявление для прессы.

По его мнению, членство в НАТО «сделает Швецию безопаснее, а НАТО и Турцию сильнее».

«Я с нетерпением жду скорейшего завершения процесса присоединения Швеции», – резюмировал он.

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