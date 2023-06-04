Пионтковский: Пригожин готовит россиян к поражению 4.06.2023, 19:36

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Главарь ЧВК «Вагнера» дискредитирует саму идею войны.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Эспрессо» высказал мнение, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин дискредитирует саму идею войны:

— Я вот цитирую его последние заявления: не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту бездумную войну. Те солдаты, которые брошены в эту трагедию, когда они откроют глаза, они порвут задницу тем, кто это сделал. И вы будете продолжать убеждать меня, что это он делает по указанию Путина? Конечно, он манипулирует, он фронтмен, будь он одиночкой, то был бы давно ликвидирован. На мой взгляд, в окружении Путина уже сформировалась достаточно серьезная группа людей, которые поняли, что война проиграна. И нужно решать гораздо более важные задачи: как сохранить свою власть и свою собственность в стране, проигравшей в постпутинской и послевоенной России.

И Пригожин своими обращениями выполняет важнейшую роль для этой группы, он готовит как раз это Z-патриотическое общество, часть, на мой взгляд, 10-15% населения, к принятию поражения.

Он предлагает им вместо победы другое удовольствие после войны – расправу над предателями, расправу над жителями Рублевки, он же по сути аплодировал этим налетам дронов на Рублевку. И за ним стоят очень серьезные силы, по-моему, прежде определенный глубинный КГБ, который решил, что война проиграна, а чем нужно заниматься – нужно сохранить власть и собственность после поражения.

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