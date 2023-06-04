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Квазикультура «Русского мира»

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  • Игорь Эйдман
  • 4.06.2023, 20:16
  • 4,578
Квазикультура «Русского мира»
Игорь Эйдман

Ментальным крепостным нужен барин.

Вопреки истерикам пропаганды, никто не собирается отменять русскую культуру: Толстого, Шостаковича, Пастернака и т.д. Проблема в другом. Большинство людей, формально принадлежащих к русской культуре, от нее бесконечно далеки. Их объеденяют не смутные воспоминания о прочитанном в школе «Муму» и не знание того, что «Война и мир» - это «такая толстенная книга про сражения и балы», а устойчивые бытовые и социо-культурные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Назовем это квазикультурой «Русского мира». У многих выходцев из русскоязычного пространства эти традиционные представления сохраняются, несмотря на долгие годы жизни за границей.

1. Ксено и гомофобия, расизм.

Человек квазикультуры не любит «черных», насмешливо-презрительно относится к геям, подозрительно и часто враждебно - к мигрантам. Причем так ведут себя не только «простые» люди, но и многие выходцы из постсоветской интеллигенции. Одна такая моя знакомая, например, заставила мужа-немца срочно менять квартиру после того, как в их подъезд въехала пара арабских семей.

2. Сексизм, хамское отношение к собственным детям.

По моим наблюдениям, если в Берлине кто-то дико орет на детей, то чаще всего делает это он на русском языке. Кричать на детей здесь не принято, я уже не говорю о том, чтобы наказывать их физически. Однако в русскоязычной среде это до сих пор в порядке вещей.

Также сильно отличается и отношение к женщинам. Многие мужчины в «Русском мире» до сих пор страдают комплексом мужского превосходства, пытаются насаждать домострой в семье.

3. Культ силы, «сильной руки», запрос на «барина».

Квазикультура «Русского мира» основана на культе силы и толерантности к насилию. Она стимулирует формирование авторитарных личностей, которые ищут авторитарного вождя. Ментальным крепостным нужен барин. Отсюда поддержка в этой среде не только Путина, но и, например, Трампа.

4. Комплекс имперского превосходства

Люди квазикультуры до сих пор гордятся принадлежностью к империи. Другие народы они воспринимают как стоящие ниже в моральном (родитель один-родитель два, гей-парады), интеллектуальном (американцы тупые), даже бытовом (водку пить не умеют - слабаки) плане или (и) враждебные. Каждая нация в словаре этой псевдокультуры имеет бранную кличку и уничижительное определение. Народы бывшей империи воспринимаются как второстепенные, зависимые, не имеющие права на самостоятельность по отношению к метрополии-«матушке-России» и ее «великой культуре».

Вот эту квазикультуру «Русского мира» как раз неплохо было бы отменить. Только как это сделать?

Игорь Эйдман, Telegram

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