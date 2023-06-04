Неожиданное наступление 2 Юрий Бутусов

4.06.2023, 20:34

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Операция на территории РФ – яркий пример реализации стратегии непрямых действий.

Первая успешная наступательная операция на территории РФ в Белгородской области. Пора освободить Приднестровье и освободить всех наших пленных.

Операция по созданию демилитаризованной зоны на территории РФ вдоль отдельных районов Белгородской области – одна из самых эффективных военных инициатив Украины во время войны. И она показывает, какой большой стратегический эффект имело бы освобождение Приднестровья.

Операция на территории РФ – яркий пример реализации стратегии непрямых действий. Россия ожидает наступление на Донбассе и в Запорожской области, сосредотачивает там все силы и вместо этого получает удар там, где Россия ослабила оборону, – в Белгородской области.

Стоит отметить высокую эффективность всех героев, приобщившихся к операциям «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» по освобождению Белгородской области от московских оккупантов. Российское командование вынуждено перебросить значительные силы, пытаясь остановить операции добровольцев в приграничных районах.

Операции по демилитаризации российских военных объектов, по всей видимости, необходимо распространить вдоль всей государственной границы с РФ, чтобы не допустить концентрации всех сил в районе Шебекино.

Но особое внимание, на мой взгляд, следует сосредоточить на поддержке национально-освободительного движения на оккупированной РФ территории Молдовы – в Приднестровье.

Освобождение Приднестровья и ликвидация российских военных баз и каналов контрабанды – стратегическая победа, которая сделает юг Украины безопасным, мы сможем снять с границы значительные силы (до двух бригад), которые сейчас отвлекаются на охрану границы с оккупированными районами.

Особенно важно, что в Приднестровье Украина может взять в плен крупный обменный фонд – до 20 тысяч российских военнослужащих и сотрудников оккупационных властей. Это гораздо больше, чем находится в плену РФ граждан Украины, и мы получим возможность освободить вообще всех, кто еще с 2014-го находится в российских тюрьмах.

Для реализации стратегической инициативы Украине не обязательно бить именно там, где враг ждет удар, где он самый сильный. Российскую оборону нужно везде, где можно, «размягчать».

Но главным результатом кампании 2023 может быть наступление в самом неожиданном месте – в Приднестровье. По моему мнению, подготовка к такой операции должна проводиться не менее тщательно, чем оборона на Донбассе и поддержка освободительного движения на Белгородщине.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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