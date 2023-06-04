Советник Байдена: ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий 1 4.06.2023, 21:04

Джейк Салливан

Фото: AFP

Украинская армия освободит важную часть страны.

Контрнаступательная операция позволит ВСУ вернуть под контроль «стратегически существенную часть своей территории». Перспективы продвижения украинских войск зависят от дальнейшего развития событий. Ситуация на поле боя окажет значительное влияние на будущие переговоры Киева и Москвы. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает CNN, он сказал о том, что грядущее контрнаступление армии Украины позволит освободить от оккупации РФ важную часть территории страны.

«Насколько именно существенную и где именно – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут наступление, но мы считаем, что украинцы добьются в нем успеха», - сказал чиновник.

Также Джон Салливан подчеркнул, что для переговоров Украины и России «нет никакого графика», однако ситуация на поле боя значительным образом отразится на позициях сторон в рамках итогового переговорного процесса по завершению войны.

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