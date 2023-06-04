Полковник ВСУ: Залужный определит направление контрнаступления в последний момент 4.06.2023, 21:46

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Валерий Залужный

Информация об этом уже полностью доведена до командиров войск.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в последний момент определит, в каком направлении, в каком формате и какими силами начнется контрнаступление. Решение же о движении войск было принято уже на одной из предыдущих ставок.

Об этом в ежедневной сводке на «24 Канале» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В Минобороны Украины заявили, что объявления о начале контрнаступления не будет.

Свитан отметил, что подготовка к контрнаступлению длилась месяц с первой декады мая. Развертывание войск происходит в последней фазе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в последний момент решит, где именно начнется контрнаступление.

Однако информация об этом уже полностью доведена до командиров войск, до тех, кто должен об этом знать. В конечной фазе подготовки будет решено, сколько нужно сил, средств для успешных действий украинских войск.

Очередной «хлопок» посетил территорию оккупированного Крыма. На этот раз в Джанкое. Этот город россияне используют как военный хаб. Сюда из Тамани через Крымский мост и Керчь прибывает топливо и амуниция. Затем тремя путями его везут в Симферополь – Севастополь, Армянск и Мелитополь.

Поэтому Джанкой должен являться одним из приоритетов для поражения ВСУ. В частности, сейчас БпЛА разведают траекторию, по которой, очевидно, потом пойдут уже более мощные средства поражения, например ракеты Storm Shadow.

На направлении, которое можно назвать Луганским, украинские войска готовятся встречать россиян, стремящихся наступать из-под Валуек. Они хотят вытеснить украинские войска на Лиман или выжать с позиции у рек Северский Донец и Оскол.

Однако оттуда есть сообщения о дезертирстве русских войск. Дело в том, что там подавляющее большинство росгвардии. Росгвардия – это фактически милиция, не готовая к выполнению боевых задач. После первого же прилета прибегла к дезертирству.

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