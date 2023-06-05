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Такого еще не было в истории войн

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  • Юрий Бутусов
  • 5.06.2023, 8:22
  • 7,258
Такого еще не было в истории войн
Юрий Бутусов

Полна деморализация армии РФ.

Пригожин унизил и опустил российскую армию так, как этого в России не делал никто. Такого еще не было в истории современных войн ни в одной стране мира! Вагнеровцы захватили в плен… комбрига 72-й бригады ВС РФ подполковника Романа Веневитина!

Разоружили вместе с его солдатами, жестко избили российского комбрига, сломали ему нос, и после этого заставили записать видео, что он обстрелял машину ЧВК Вагнер по причине «личной неприязни»! И написали рапорт, что комбриг якобы пьяный.

Думаю, что Пригожин лжет и пытается прикрыть свою ответственность за скандал. Веневитин совершенно не выглядит пьяным. Очевидно, Пригожин решил в очередной раз показать российским военным, что они обязаны выполнять его требования, иначе он их показательно уничтожит и ему за это ничего не будет. Да, это полная деморализация, раз Минобороны РФ такое терпит - значит, российские офицеры и генералы это жалкие терпилы, которые боятся заступиться за своих. Моральные амебы, которые держатся за власть.

Юрий Бутусов, Telegram

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