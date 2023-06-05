Страна рабов2
- Юрий Бутусов
- 5.06.2023, 12:09
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В какой стране мира одного из высших командиров публично похищают и избивают бандиты?
Российские офицеры, чтобы избежать пыток и насилия в плену «Вагнера», по возможности сдавайтесь ВСУ, у нас не бьют, кормят, дают звонить домой маме, обмен гарантирован.
Терпилы из Минобороны России никак не прокомментировали захват в плен и насилие над своим командиром бригады, подполковником Веневитиным, захваченным незаконным вооруженным формированием «Вагнер». Я не представляю себе, в какой стране мира одного из высших командиров публично похищают и избивают бандиты, а руководство армии делает вид, что ничего не произошло. Страна рабов, страна господ.
Юрий Бутусов, Telegram