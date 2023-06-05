Эксперт: Российские добровольцы могут создать на Белгородщине 300-километровую «буферную зону» 1 5.06.2023, 12:26

1,226

Армия России сможет обеспечить контроль лишь 50-километрового участка.

В случае усиления потенциала российских антипутинских формирований РДК и легион «Свобода России» и продолжения их активности в Белгородской области партизаны способны создать вдоль границы Украины и РФ «буферную зону» протяженностью до 300 км. В то же время, имеющихся в этом регионе сил армии России хватит на то, чтобы обеспечить контроль лишь 50-километрового участка.

Такое мнение озвучил, опираясь на тенденции продвижения российских «партизан» на Белгородщине, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Немного посмотрел, учитывая последнюю информацию, прогнозы на возможности РДК и «Легиона» влиять в российской зоне отчуждения. И, по моим подсчетам, в нынешней активности они могут охватить до 300 км по фронту. В свою очередь, с учетом наличия на протяженности всей границы с неоккупированной частью Украины сил и средств российской оккупационной армии, они могут контролировать максимум 50 км. То есть для оккупантов пока нет шансов закрыть даже наполовину то, что могут охватить партизаны», – отметил эксперт.

Заметим, как сообщил утром 5 июня представитель Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на украинские и российские ресурсы, сейчас под контролем РДК и «Легиона» якобы находятся четыре населенных пункта РФ в Белгородской области.

Кремль в настоящее время не контролирует эти территории. Сообщается, что на Белгородщине продолжаются бои за Муром, Нехотовку, Зибровку, Архангельское, Новую Таволжанку, Щебекино, Ржевку, Нежгольск и Вознесеновку.

Информацию о боях в Белгородской области подтверждает мониторинговая инициатива DeepState. По данным аналитиков по состоянию на начало суток 5 июня, зафиксирована работа партизанских подразделений россиян в Новой Таволжанке и отсутствие контроля врагом над пунктом пропуска. Командование РФ перебрасывает в этот район дополнительные силы регулярной армии, но из-за неслаженности управления они «не могут понять, что им делать». Продолжаются взаимные обстрелы вдоль госграницы.

При этом «Легион» и РДК решили передать российских военных, взятых партизанами в плен во время боев за Новую Таволжанку, в обменный фонд украинской стороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».