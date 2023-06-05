Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2023 года 5.06.2023, 16:18

В топ вошли 30 машин.

Британские эксперты назвали самые безопасные модели авто, которые доступны для покупки на европейском рынке в 2023 году. Все эти автомобили получили максимальный бал по итогам краш-тестов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar, сообщает «Фокус».

Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. С каждым годом испытания становятся строже, а более современные модели становятся безопаснее.

Всего эксперты выделили 30 автомобилей. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.

ТОП-30 самых безопасных автомобилей 2023 года:

1. Lexus NX

2. Mercedes-Benz C-Class

3. Cupra Born

4. Volvo XC40

5. Kia EV6

6. Volkswagen Multivan

7. Volkswagen Polo

8. Volkswagen Tiago

9. Jeep Grand Cherokee

10. Land Rover Discovery Sport

11. Lexus RX

12. MG4

13. Skoda Octavia

14. Hyundai Ioniq 6

15. Kia Sportage

16. Tesla Model S

17. BMW 2 Series Active Tourer

18. Mercedes-Benz EQE

19. Genesis GV60

20. Kia Niro

21. Polestar 2

22. Lucid Air

23. Ora Funkycat

24. Skoda Enyaq iV

25. Nissan Qashqai

26. Smart #1

27. BMW 3 Series

28. Tesla Model Y

29. Subaru Forester

30. Audi A1.

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