Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2023 года
- 5.06.2023, 16:18
В топ вошли 30 машин.
Британские эксперты назвали самые безопасные модели авто, которые доступны для покупки на европейском рынке в 2023 году. Все эти автомобили получили максимальный бал по итогам краш-тестов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar, сообщает «Фокус».
Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. С каждым годом испытания становятся строже, а более современные модели становятся безопаснее.
Всего эксперты выделили 30 автомобилей. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.
ТОП-30 самых безопасных автомобилей 2023 года:
1. Lexus NX
2. Mercedes-Benz C-Class
3. Cupra Born
4. Volvo XC40
5. Kia EV6
6. Volkswagen Multivan
7. Volkswagen Polo
8. Volkswagen Tiago
9. Jeep Grand Cherokee
10. Land Rover Discovery Sport
11. Lexus RX
12. MG4
13. Skoda Octavia
14. Hyundai Ioniq 6
15. Kia Sportage
16. Tesla Model S
17. BMW 2 Series Active Tourer
18. Mercedes-Benz EQE
19. Genesis GV60
20. Kia Niro
21. Polestar 2
22. Lucid Air
23. Ora Funkycat
24. Skoda Enyaq iV
25. Nissan Qashqai
26. Smart #1
27. BMW 3 Series
28. Tesla Model Y
29. Subaru Forester
30. Audi A1.