В России от отравления сидром скончались 18 человек 22 5.06.2023, 18:17

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В больницах остаются еще 19 пострадавших.

Жертвами массового отравления суррогатным сидром «Мистер сидр» стали 18 россиян. 16 из них скончались в Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.

В региональных больницах остаются еще 19 пострадавших. По словам губернатора, «за жизнь каждого из них борются врачи». Среди отравившихся оказалась несовершеннолетняя девушка. Русских потребовал от руководителей муниципалитетов организовать рейды народных дружин совместно с полицией по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых «разливаек».

Еще две женщины скончались в Новокуйбышевске Самарской области. Также два человека — юноша и женщина — получили отравление в Удмуртии. Они в критическом состоянии.

После этого в магазинах Ижевска изъяли более 100 литров суррогатного сидра, сообщили в МВД. В Самаре полицейские остановили фуру еще с 810 литрами. Опасный напиток отправят на проверку: ранее в других образцах был найден метанол.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). По данным оперативников, все отравившиеся пили напиток «Мистер сидр», купленный в магазинах «Территория пива», который поставляло ООО «Анди» из Красноглинского района Самарской области.

Владельца предприятия уже задержали и допросили. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На территории производства сидра также начались следственные действия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток «Мистер сидр». Вслед за этим в Росалкогольрегулировании сообщили, что отгрузки и поставки продукции, ставшей причиной массового отравления, заблокированы на всей территории страны.

Из-за войны в Украине и санкций Россию покинула вторая крупнейшая пивоваренная компания в мире — Heineken. Помимо пива она производила сидр под брендами Sommersby и Strongbow. В апреле этого года Heineken обратилась к регулятору за разрешением на продажу своего бизнеса в России, где у нее семь пивоваренных заводов, оценив предполагаемые убытки в $320 млн.

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