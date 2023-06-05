ГУР: В РФ убит старший оперативной группировки Белгород 12 5.06.2023, 19:55

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Иллюстративное фото

Андрей Стэсев был ликвидирован в Новой Таволжанке.

В населенном пункте Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области был убит старший оперативной группировки Белгород Андрей Стэсев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По оперативной информации, в ночь на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка был убит полковник гвардии Андрей Стэсев – старший оперативной группировки Белгород.

Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ. Этот полк среди прочих был причастен к убийствам мирных граждан в Буче. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков), понесшей одни из наибольших потерь среди десантников РФ.

В Легионе «Свобода России” заявили, что они совместно с Русским добровольческим корпусом ликвидировали полковника Стэсева.

«Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови <…> Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины», – сказано в сообщении.

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