Хапун в Волковыске: забирали работников местного мясокомбината 5.06.2023, 22:35

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В отделении оказалось более 15 человек.

Согласно источникам «Нашай Нівы», силовики 1 и 2 июня «отрабатывали местный мясокомбинат». Некоторых задержанных после проверки телефонов отпустили.

«В телефонах искали подписки на «экстремистские» телеграм-каналы и политические фото-и видеоматериалы. Сколько оставили после проверки людей на «сутки», неизвестно», — рассказал житель Волковыска.

«Людей забирали на проходной предприятия, а также на автобусной остановке», — сообщил другой человек.

На мясокомбинате отказались говорить о задержании работников.

«Мы не уполномочены отвечать на такие вопросы», — отреагировал сотрудник администрации.

Тем временем в одном из телеграм-каналов силовиков появилось видео с задержанным жителем райцентра — Василием Павлюченей. Является ли он сотрудником мясокомбината, неизвестно.

Его знакомые рассказали, что он год назад вернулся из-за границы. За время пребывания на родине претензий к нему со стороны милиции не было.

Последний раз мужчина был активным в социальных сетях утром 2 июня. Вероятно, в этот день его и схватили.

В милицейском видео Василий Павлюченя заученно говорит, что он задержан за распространение в интернете «экстремистских материалов».

В вину ему предъявлено и то, что в 2021 году он якобы «начал регистрацию в чат-боте плана «Перамога», но до конца ее не довел.

Массовые политические репрессии в Беларуси продолжаются с 2020 года. После выборов люди вышли на протесты против фальсификации их результатов и насилия силовиков. С началом полномасштабной войны в Украине белорусы подверглись преследованию за антивоенные настроения. За 2,5 года террора в стране произошло около 50 тысяч политически мотивированных задержаний, заведено около 12 тысяч политико-уголовных дел и отброшены базовые нормы законности и морали.

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