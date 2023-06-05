Зеленский: Украинские защитники на Бахмутском направлении двигаются вперед 5.06.2023, 22:39

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины, которые дают отпор оккупантам на Бахмутском направлении и подчеркнул, что Силы обороны двигаются вперед, передает «Новое время».

«Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам, нашим защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем. Бахмутское направление — молодцы, воины!» — сказал он во время вечернего видеообращения.

Зеленский особо отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-я отдельную мотопехотную бригаду. Президент подчеркнул, что ВСУ «умело, решительно и результативно защищающие наши позиции, уничтожают оккупантов и главное — двигаются вперед».

«Мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они видят это. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донбассе. Спасибо за это!» — сказал президент.

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