Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 30 6.06.2023, 7:34

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Украинские власти начали эвакуацию из опасных районов.

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация жителей из опасных районов.

О подрыве сначала сообщили в оперативном командовании «Юг». Там говорят, что уточняют масштабы разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления, пишет New Voice.

«Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают — ГСЧС, полиция, военные рядом», — заявил Прокудин.

Он просит людей собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы. Жителей левого берега Прокудин призвал немедленно покинуть опасные территории и «сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти жизнь».

В МВД Украины заявили, что будут эвакуировать людей из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Речь идет о селах:

Николаевка

Ольговка

Лево

Тягинка

Понятовка

Ивановка

Токаревка

Понятовка

Приднепровское

Садовое

частично город Херсон — остров Корабел.

ОК «Юг» разместило инструкцию, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Она есть на инфографике ниже:

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