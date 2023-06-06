Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС30
- 6.06.2023, 7:34
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Украинские власти начали эвакуацию из опасных районов.
Российские войска взорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация жителей из опасных районов.
О подрыве сначала сообщили в оперативном командовании «Юг». Там говорят, что уточняют масштабы разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления, пишет New Voice.
«Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают — ГСЧС, полиция, военные рядом», — заявил Прокудин.
Он просит людей собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы. Жителей левого берега Прокудин призвал немедленно покинуть опасные территории и «сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти жизнь».
В МВД Украины заявили, что будут эвакуировать людей из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Речь идет о селах:
Николаевка
Ольговка
Лево
Тягинка
Понятовка
Ивановка
Токаревка
Понятовка
Приднепровское
Садовое
частично город Херсон — остров Корабел.
ОК «Юг» разместило инструкцию, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Она есть на инфографике ниже: