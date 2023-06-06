Украинская разведка рассказала, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 4 6.06.2023, 11:56

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Это очевидный теракт и военное преступление.

Во вторник, 6 июня 2023 года, около 2:30 ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обеим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища. Это бесспорный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что это преступление российских оккупантов усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

В ГУР напомнили, что ранее сообщали о том, что российские оккупанты проводили работы по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле 2022 года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены грузовики со взрывчаткой.

«Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины», - резюмировали в ГУР.

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