Самый дешевый американский пикап рассекретили до премьеры 6.06.2023, 14:08

2,380

Авто предложат в бензиновой и дизельной версиях.

Появились официальные фото и видео Ram Rampage. Компактный пикап представят до конца года. Тизеры опубликованы на Youtube-канале бренда, пишет «Фокус».

Новый Ram Rampage станет более доступным конкурентом Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz — это будет самый дешевый американский пикап. Как и у соперников, у пикапа не будет рамы — у авто несущий кузов и оно построено на удлиненной платформе Jeep Compass. Название позаимствовали у легкового пикапа Dodge Rampage 1982 года.

Дизайн Ram Rampage выполнен в духе старших братьев. У него фирменная решетка радиатора Ram, продолговатые фары и выраженные колесные арки. Модель предложена в четырехдверном исполнении: ее длина составит около 5 м, ширина – 1,85 м, а высота – 1,8 м.

На фото и видео салона Ram Rampage можно увидеть цифровую панель приборов, 10,25-дюймовый тачскрин и круглый джойстик автоматической КПП. В отделке топовых версий использованы кожа и замша.

Также стало известно, что пикап Ram Rampage получит 2,0-литровый 270-сильный турбомотор знакомый по Jeep Wrangler. Позже в отдельных странах линейку может пополить 2,0-литровый турбодизель на 170 л. с. Все версии получат 9-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».