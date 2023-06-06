Полковник ВСУ: Россия в агонии, и это очень хорошо 6.06.2023, 15:51

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Петр Черник

Из подрыва Каховской ГЭС можно сделать два главных вывода.

Сегодня ночью россияне совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В интервью сайт Charter97.org украинский военный аналитик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник заявил, что РФ перешла еще одну черную черту и оказалась в точке невозврата.

— Почему россияне пошли на подрыв Каховской ГЭС?

— Понять логику россиян невероятно трудно. Мы стараемся смотреть на них цивилизованными глазами, но это грубая ошибка.

В военном смысле коэффициент пользы от подрыва ГЭС — практически нулевой. Россияне считают, что увеличив плёс Днепра они помешают Украине в его форсировании во время контрнаступательных действий. Это очень серьезная ошибка, потому что россияне мыслят категориями Второй мировой войны.

Они считают, что мы, украинцы, будем формировать Днепр так, как в свое время СССР во время Днепровской операции, освобождая Киев. Но мы этого никогда делать не будем. Это еще одно подтверждение того, насколько у них вытравленное понимание реальности. Это первый момент.

Во-вторых, есть очень конспирологическая теория, которая имеет право на существование, что таким способом ФСБ снова подставляет министра обороны РФ Сергея Шойгу. Почему? Якобы Шойгу не справился с защитой гидроэлектростанции, которая является стратегическим узлом. Всю ответственность за провальные действия российской армии будут переложена на Шойгу.

В контексте того, каким д*рьмом обкидывает главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин Шойгу, можно сделать выводы, что такая версия имеет право на существование.

Выделю еще один момент: может быть долгоиграющая ситуация в части очередного витка ядерного шантажа по Запорожской АЭС. Они пока еще молчат, но может наступить момент, когда они скажут: «Смотрите, украинцы подорвали ГЭС, нет воды, охлаждать реактор нечем. Нужно делать буферную зону вокруг АЭС в границах 30 км», а значит могут освободиться какие-то силы и средства для того, чтобы переместить их на другие, опасные для россиян направления.

Как бы это странно не звучало, но тут есть и определенный пропагандистский нарратив. Они проигрывают. По большому счету под Бахмутом проиграли, несмотря на то, что они его взяли. Но это не означает их победу. Им нужны новые пропагандистские нарративы для консолидации населения вокруг Путина.

Версий может быть много, но из этого можно сделать два главных и, на мой взгляд, корректных вывода.

— Каких? Расскажите поподробнее.

— Первый серьезный вывод: они только поспособствовали усилению антипутинской и антироссийской коалиции. Коллективный Запад четко придет к выводу, что на Востоке новые варвары, гунны. С ними ни о чем не договоришься. Понимая, насколько чутка Западная Европа к экологическим проблемам, это только усилит их позиции: или сносить сам режим Путина, или даже начинать разваливать Россию.

Второй стратегический вывод: такие действия — показатель слабости. Сильная, хорошо вооруженная, боеспособная армия никогда не пойдет на подобный шаг, зная, что согласно с Женевской конвенцией конца 70-ых годов такое действие точно приравнивается к акту оружия массового поражения. Они же об этом знают, но все равно на это пошли.

В стратегическом плане есть еще один, самый главный вывод: московский империализм пребывает в состоянии агонии. Это и хорошая, и плохая новость одновременно.

Хорошо, что империализм умирает, рано или поздно совсем умрет. Плохая в том, что раненая ядовитая змея перед смертью выбрасывает самый сильный яд, этого яда может быть еще много.

Они же могут пойти на очередные акты терроризма. Тяжело сказать какие. К примеру, они снова начали говорить про грязную бомбу. Опасность от РФ не уменьшается, а увеличивается. Однако кроме ядерного оружия у них никаких козырей в рукаве уже не осталось.

— В Крыму начались проблемы с водой, как и на оккупированной части Херсонской области. Россияне не собираются там задерживаться, если они оставляют эти регионы без воды?

— Вполне возможно. Это может быть подготовительным этапом к «жесту доброй воли». Версия, что они уже приняли решение отходить, но в немощной ярости ничего сделать не могут, кроме как навредить, также имеет право на жизнь.

Еще одна важная деталь абсурдности этого шага в том, что их первые передовые позиции на левобережной Херсонщине уже подтоплены. Им придется в обязательном порядке переходить на другие позиции, а также отодвигать дальнобойную артиллерию, а это какие-то послабления для Херсона. Получается, что частота ударов по Херсону изменится.

Повторюсь, они в агонии, и это очень хорошо, но мы должны понимать, что она может быть долгой и кровавой.

— Получается, что россияне больше навредили самим себе, а не Украине?

— Однозначно. Они не то чтобы навредили себе, они перешли еще одну черную черту и точку невозврата в части хоть какой-то договороспособности их режима с некоторыми политическими силами в Европе. Время от время там звучат лозунги, начиная от Макрона и заканчивая Шольцом, мол, нужно искать какие-то точки соприкосновения. Так вот, они сами эти точки соприкосновения жирной черной грязной краской зарисовывают.

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