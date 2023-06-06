Подрыв Каховской ГЭС: из подтопленных районов уже эвакуировали около 1300 человек
- 6.06.2023, 16:44
В критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек.
В Херсонской области идет ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. В настоящее время из подтопленных районов были эвакуированы около 1300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
«В настоящее время органы местных властей совместно со спасателями и Нацполицией проводят эвакуационные мероприятия в зонах подтопления. По состоянию на 15:00 эвакуировано около 1300 человек», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в настоящее время подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу реки Днепра и более 260 домов.
Отмечается, что в пунктах оказания помощи населению работают психологи Службы спасения. Также создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, по состоянию на 15:00 в Корабельном районе города вода поднялась на 2,5 метра. Подтоплены микрорайон Корабел, вещь порт, территории Антоновского и Садовского старостатов.
Мрочко призвал жителей этих районов эвакуироваться, поскольку вода будет прибывать до 5:00 утра 7 июня.
Обновлено 16:05
По состоянию на 15:00 в результате подрыва Каховской ГЭС подтоплены 24 деоккупированных населенных пункта, где проживают более 20 тысяч человек. В настоящее время уже эвакуировано 1300 жителей.
В то же время на неподконтрольной территории левого берега эвакуации подлежат 20 населенных пунктов - ориентировочно 25 тысяч человек. Российские оккупационные власти не обеспечивают эвакуацию людей.
По данным МВД Украины, в настоящее время уже эвакуированы 1339 жителей, в том числе:
▪ микрорайон Корабел, г. Херсон - 1199;
▪ Днепровский район, г. Херсон - 16;
▪ с. Тягинка - 32;
▪ с. Бургунка - 8;
▪ с. Никольское - 9;
▪ пгт. Казачье - 4;
▪ с. Садовое - 67;
▪ с. Понятовка - 4.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теперь под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина возбудила дело по статье экоцид из-за подрыва Каховской ГЭС.