Подрыв Каховской ГЭС: из подтопленных районов уже эвакуировали около 1300 человек 6.06.2023, 16:44

В критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек.

В Херсонской области идет ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. В настоящее время из подтопленных районов были эвакуированы около 1300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

«В настоящее время органы местных властей совместно со спасателями и Нацполицией проводят эвакуационные мероприятия в зонах подтопления. По состоянию на 15:00 эвакуировано около 1300 человек», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в настоящее время подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу реки Днепра и более 260 домов.

Отмечается, что в пунктах оказания помощи населению работают психологи Службы спасения. Также создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, по состоянию на 15:00 в Корабельном районе города вода поднялась на 2,5 метра. Подтоплены микрорайон Корабел, вещь порт, территории Антоновского и Садовского старостатов.

Мрочко призвал жителей этих районов эвакуироваться, поскольку вода будет прибывать до 5:00 утра 7 июня.

Обновлено 16:05

По состоянию на 15:00 в результате подрыва Каховской ГЭС подтоплены 24 деоккупированных населенных пункта, где проживают более 20 тысяч человек. В настоящее время уже эвакуировано 1300 жителей.

В то же время на неподконтрольной территории левого берега эвакуации подлежат 20 населенных пунктов - ориентировочно 25 тысяч человек. Российские оккупационные власти не обеспечивают эвакуацию людей.

По данным МВД Украины, в настоящее время уже эвакуированы 1339 жителей, в том числе:

▪ микрорайон Корабел, г. Херсон - 1199;

▪ Днепровский район, г. Херсон - 16;

▪ с. Тягинка - 32;

▪ с. Бургунка - 8;

▪ с. Никольское - 9;

▪ пгт. Казачье - 4;

▪ с. Садовое - 67;

▪ с. Понятовка - 4.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теперь под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина возбудила дело по статье экоцид из-за подрыва Каховской ГЭС.

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