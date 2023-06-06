Лучше F-16: Украина может получить от союзников мощные истребители 2 6.06.2023, 17:26

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Речь идет о более чем 40 многоцелевых истребителей.

Австралия, Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают передачу украинским военным более сорока многоцелевых истребителей F/A-18, которые выводятся из эксплуатации австралийским войском. Этот многофункциональный истребитель по своим возможностям лучше долгожданных F-16.

О переговорах сообщило издание Australian Financial Review (перевод - «Апостроф»), ссылаясь на источники.

Америка уже подтвердила возможность разрешения на реэкспорт многоцелевых истребителей F/A-18.

Издание сообщает, что это решение было принято, чтобы помочь выполнить часть запроса президента Украины Владимира Зеленского на истребители. Дело в том, что Австралия уже заменила эти машины на F-35, сейчас F/A-18 находятся на хранении.

Передать Украине могут F/A-18 Hornet, которые модернизированы до уровня A++, аналогичного F/A-18C/D. У машины есть РЛС AN/APG-73 с возможностью использования всей номенклатуры вооружения, включая ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и ASRAAM, средств поражения наземных целей от Paveway II и JDAM-ER до крылатых стелс-ракет AGM а также поражение кораблей с помощью Harpoon. F/A-18 Hornet – сразу 12 решений против самолетов российских оккупантов.

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