Ученые назвали даты, в которые рождалось большинство людей на Земле 2 6.06.2023, 19:34

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Календарь.

В новом исследовании ученые выяснили, что большинство людей на Земле рождается в одно и то же время. Исследователи создали тепловую карту, на которую нанесли наиболее и наименее распространенные даты рождения людей. Об этом пишет Daily Mail.

Статистика показывает, что большинство людей на Земле рождаются в сентябре и июле, а самые редкие дни рождения приходятся на ноябрь, декабрь и январь. Отмечается, что одними из наиболее распространенных дней для рождения являются 12, 18, 25 и 26 сентября, то есть примерно через 9 месяцев после новогодних праздников. При этом Рождество и Новый год оказались одними из наименее вероятных дней для рождения.

На тепловой карте составленной учеными, наиболее популярные даты рождения отмечены розовым цветом, наименее – фиолетовым. Во всем наборе данных самым распространенным днем для рождения считается 9 сентября, а второе место по популярности занимает 19 сентября.

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