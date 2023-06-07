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За одно слово в адрес Лукашенко жителя Могилева наказали колонией

  • 7.06.2023, 1:33
  • 1,128
За одно слово в адрес Лукашенко жителя Могилева наказали колонией

Дело рассматривала судья Татьяна Костюк.

Суд Ленинского района Могилева 26 мая вынес приговор жителю областного центра Олегу Егоренкову, обвинив его в оскорблении Александра Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Дело рассматривала судья Татьяна Костюк.

Как считается, основанием для уголовного преследования стала нецензурная характеристика из одного слова, которой обвиняемый обозвал Лукашенко в комментариях в одной из социальных сетей.

Другие подробности дела неизвестны, только известно, что до суда Егоренков содержался в СИЗО Тюрьмы № 4 Могилева с конца марта 2023 года.

26 мая суд Ленинского района вынес мужчине приговор – один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

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