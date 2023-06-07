Apple представила новый «народный» ноутбук 7.06.2023, 9:03

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Видеофакт.

В рамках конференции WWDC 2023 Apple, помимо гарнитуры смешанной реальности, анонсировала долгожданный MacBook Air с дисплеем 15 дюймов – впервые для этой серии ноутбуков.

По сути это прошлогодняя 13-дюймовая модель MacBook Air, но с увеличенным дисплеем и батареей. В Apple называют ноутбук самым тонким среди 15-дюймовых моделей, доступных на рынке – толщина корпуса составляет всего 11,5 мм. Весит он при этом менее 1,5 кг.

Если быть точнее, диагональ дисплея составляет 15,3 дюйма. Он отображает до миллиарда цветов с яркостью до 500 нит. Ноутбук работает на чипе M2, оснащен 24 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 2 ТБ в топовой конфигурации. Apple говорит, что новый Air в 12 раз быстрее, чем предыдущие модели на базе Intel.

Такие габариты не сказались на автономности, даже наоборот – обещают, что от одного заряда ноутбук проработает 18 часов. Для подпитки используется MagSafe-коннектор. Также на торцах есть два Thunderbolt и аудиоджек, а над дисплеем в вырезе есть камера на 10,8 Мп.

Цена начинается с $1299, то есть всего на $200 дороже 13-дюймовой версии, которая на WWDC 2023 успела подешеветь на $100. В продаже в США 15,3-дюймовый MacBook Air появится уже 15 июня.

А тем временем до дебюта линейки iPhone 15 остается меньше четырех месяцев. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C.

Также была информация, что выход iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться. Все из-за перехода этих моделей на 48-Мп камеру, поэтому существует большой риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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