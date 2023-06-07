Вода прибывает, люди ночевали на крышах домов: что происходит после теракта РФ 7.06.2023, 9:13

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Пик затопления в Херсонской и Николаевской области придется на сегодня, 7 июня.

Во время российского теракта на Каховской ГЭС в воду попало 150 тонн машинного масла и вода продолжает прибывать. Люди временно оккупированных Олешек и Голой Пристани вынуждены перебраться на верхние этажи или крыши своих домов.

Об этом сообщает «Суспільне» и ряд местных Telegram-каналов.

Согласно информации издания, вчера после обеда в Херсоне эвакуация из микрорайона Корабел или с Острова, как его называют местные усложнилась - уровень воды начал стремительно расти.

«В зоны подтопления на эвакуацию приехали специальные автомобили несколько метров высотой, людей забирают с крыш их домов и автомобилей. Некоторые жители отказываются эвакуироваться и остаются на Острове», - говориться в сообщении.

Также сообщается, что из-за подрыва Каховской ГЭС жители Олешек вынуждены ночевать на крышах.

«В некоторых районах временно оккупированных Олешек и Голой Пристани Херсонской области люди вынуждены переместиться на верхние этажи или крыши своих домов. Также сообщается, что оккупанты в Великих Копанях поставили 3 блокпоста и никого не выпускают», - говорится в сообщении.

В свою очередь, жители левого берега Днепра ищут волонтеров, чтобы попытаться эвакуировать своих близких.

«Левый берег (район Конки) Это очень печально, о людях полностью забыли. Это далеко не единственный подобный случай, но зато довольно наглядный. Если у кого-то есть какие-то контакты волонтеров на левом берегу, либо какие-то мысли на тему: как помочь людям на левом?», - спрашивают жители оккупированных территорий в сообщении.

Уровень воды в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС растет. Целые районы оказались под водой.

Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота спрогнозировал, что пик разлива воды Каховского водохранилища придется на утро 7 июня, пишет focus.ua.

Через три или четыре дня уровень воды начнет спадать. Если взрывчатка нарушила плотину на нижних отметках, Каховское водохранилище перестанет существовать.

«А если она не разрушена внизу, мы увидим, что еще до 3 метров воды вглубь может остаться в водохранилище», — заметил он.

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) также разрушены и затоплены мосты в Снегиревском районе Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Снигиревской МВА Иван Кухта.

В городской военной администрации Снигиревки отмечают, что мост в селе Елизаветовка разрушен, а в селе Галагановка (местонахождение изображено на карте) полностью затоплен.

В Снигиревской МВА показали последствия подрыва Каховской ГЭС

«В общине проводим эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно», - написал Кухта.

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