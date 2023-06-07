Как снизить температуру в салоне автомобиля без использования кондиционера 2 7.06.2023, 10:16

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Действенные советы.

Приближается летняя жара и ученые предупреждают, что это лето может быть жарче всех предыдущих. Поэтому самое время запасаться лайфхаками по охлаждению своего окружения. В частности, салона автомобиля, ведь он под солнечными лучами нагревается очень сильно. Включить кондиционер можно не всегда – он может сломаться, а в старых моделях его может просто не быть.

OBOZREVATEL собрал несколько советов, как снизить температуру в машине без применения кондиционера. Они помогут выдержать даже сильную жару во время поездки.

Поддерживайте прохладу в салоне

Лучший способ бороться с жарой в машине, это максимально избегать ее перегрева. Подходят все средства – защитный экран на лобовое стекло, парковка в тени или на крытой площадке, проветривание салона перед поездкой. Перед выездом важно установить как можно более комфортную температуру внутри.

Используйте поглотители тепла

Чтобы уберечь сиденья от перегрева, застилайте их, когда машина стоит, покрывалами или пледами. Такой «чехол» возьмет на себя значительную часть тепла, и кресло не будет раскалённым, когда вы захотите на него сесть.

Позаботьтесь о воде

Держите в салоне достаточное количество воды или других безалкогольных напитков. Обезвоженный организм плохо противостоит жаре, поэтому важно поддерживать высокий уровень гидратации. К тому же в бардачке можно обустроить камеру для охлаждения воды.

Обеспечьте приток свежего воздуха

Чтобы салон не перегревался, в нем должен постоянно циркулировать свежий воздух. Проще всего это сделать, открыв окна. Также можно воспользоваться системой вентиляции машины или принудительным засосом воздуха извне.

Одевайтесь соответственно

Чтобы не перегреться за рулем или на пассажирском сиденье, одевайтесь в дорогу в легкие вещи, хорошо пропускающие воздух. Чем больше будет дышать ваше тело, тем лучше вы будете чувствовать себя при высокой температуре. Избегайте обтягивающих вещей и одежды из плотных тканей.

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