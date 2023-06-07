«Мне нужен адреналин, мне хочется испытать себя, попробовать в чем-то новом» 4 7.06.2023, 10:35

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Как пенсионерка-экстремалка исполняет свои мечты.

Жительнице посёлка Руба Татьяне Коноваловой — 70 лет. И она рвёт шаблон, как должна вести себя добропорядочная пенсионерка. Знаете, какой подарок Татьяна сделала себе на юбилей? Прыгнула с парашютом! А до этого была лёгкая разминка: прыжок с парашютной вышки и спуск на троллее. Женщина считает, что жить нужно в кайф в любом возрасте. Vitebsk.biz узнал у Татьяны, в чём секрет её оптимизма, здоровья и энергичности.

Татьяна Коновалова живёт в Рубе. Окончила техникум промышленности строительных материалов. Много лет отработала на «Доломите». Почти 20 лет назад женщина овдовела. Но она не одинока. В Минске живёт дочь, тоже Татьяна, и внучки — 21-летняя Маша и 17-летняя Ксюша. Пока девочки были маленькими, бабушка тоже жила в столице, помогала их растить. А потом вернулась в посёлок, где прошла почти вся жизнь.

Сюда, в Рубу, мы и приехали в гости. Хозяйка квартиры предлагает обращаться к ней на «ты» и без отчества. На ней — стильные домашние брюки и футболка с надписью «У меня есть я. Если что, мы справимся».

День рождения Татьяна празднует 9 мая. В этом году отметила 70-летие. И всю неделю накануне юбилея она летала, в самом прямом смысле.

Сначала, 29 апреля, был прыжок с парашютной вышки в парке Победителей. На следующий день женщина прокатилась на троллее на Юрьевой горке. А 6 мая, после «разминки» на аттракционах, совершила прыжок с парашютом с высоты 2,5 км. Он был в тандеме с инструктором. Но всё равно, вы много видели женщин, решивших так отметить 70-летие? Мы — первый раз.

— Я подписана в соцсетях на разные группы, которые предлагают всякие активности и интересный досуг. На парашютную вышку в парке просто пришла в день открытия этого аттракциона. А потом подумала: раз уж я тут — почему бы не прыгнуть?

Мальчик, который надевал мне снаряжение, удивился: «Вы точно будете прыгать?». Я говорю: «Конечно!». Что такое эти 20 метров (высота парашютной вышки. — Прим. Vitebsk.biz), когда я уже была записана на следующий день на спуск на троллее, а через неделю — на прыжок с парашютом?

В Витебском аэроклубе к идее пенсионерки-экстремалки отнеслись с пониманием.

— Я им написала: «Ребята, вы только не смейтесь! Я очень хочу прыгнуть с парашютом, но мне 70 лет». Мне ответили: если у вас нет проблем со здоровьем, то возраст — не помеха.

Сотрудники аэроклуба очень доброжелательные, они так мне понравились! Самым сложным было даже не прыгнуть, а доехать до аэродрома в Куковячино. Таксист высадил меня где-то среди поля. Но ребята подъехали, забрали меня. Медики измерили мне давление, всё было в порядке. И после инструктажа мы прыгнули!

Тандем-инструктором у Татьяны был Михаил Карпов. Он снимал с руки видео. И у именинницы остался на память ролик о полёте.

— 6 мая был дикий холод. Но отступать было нельзя: я же решила сделать себе подарок на день рождения. И вот мечта сбылась! Высота — 2,5 км. Немного страшно было первые секунды, пока ты летишь камушком. А когда парашют раскрылся, эмоции у меня зашкаливали. Восторг не передать словами! Я хочу прыгнуть ещё, но уже одна. После прыжка с парашютом стала больше смотреть на облака, на небо. Оно удивительное!

Татьяна признаётся, что её любовь к приключениям в пригородном посёлке понимают не все.

— Я не впала в детство и не сошла с ума! Ну не чувствую я своего возраста, только внешне, проходя мимо зеркала. Мне нужен адреналин, мне хочется испытать себя, попробовать в чём-то новом. И сейчас столько для этого возможностей! И почему бы их не использовать? Тяга к экстриму появилась у меня с появлением свободного времени. Когда работаешь и когда у тебя семья, маленькие дети, ты вечно занят, всегда куда-то торопишься, и тебе некогда задуматься, а чего ты хочешь лично для себя, для своего удовольствия. На пенсии же человек может открыть себя с неожиданной стороны. Разве в 30 лет я думала, что прыгну с парашютом? А сейчас скажу: жить надо в кайф всегда. Особенно в мои 30, оставшиеся до ста.

Утром Татьяна встаёт и ставит на подставку карточку с мотивирующей цитатой. Это — её установка на день.

— Свою реальность мы строим мыслями. Я счастливый человек! Некоторые говорят, мол, для счастья мне не хватает того или этого. А мне всего хватает! Я счастлива уже оттого, что замечаю на прогулке, какое красивое в небе облачко, какие удивительные в лесу цветы. Разве это не счастье? Конечно, чтобы так воспринимать мир, нужно ещё здоровье и уверенность, что с твоими близкими всё хорошо.

У Татьяны — хорошая генетика, но она считает, что человек должен вкладывать в своё здоровье, следить за весом, питанием, образом жизни.

— Я не хожу в поликлинику, не пью таблетки. Два года назад всерьёз пересмотрела питание. Отказалась от сахара, продуктов, богатых простыми углеводами, колбас, другой вредной пищи. За год похудела на 20 кг. И стала себя гораздо лучше чувствовать! Каждый день, в любую погоду, гуляю. Прохожу от 5 до 15 км. Рядом с Рубой много красивейших мест: и карьер на «Доломите», и музей-усадьба Ильи Репина «Здравнёво», и санаторий «Железняки». Прогулки дают мне физическую бодрость и радость от общения с природой и людьми.

К слову, на водительские права Татьяна сдала в 52 года и с удовольствием водила машину, пока в этом была необходимость.

Женщина следит и за культурными событиями. Часто приезжает в Витебск на выставки, лекции, концерты, спектакли. Общаться предпочитает с теми, кто помоложе.

— Мне нравятся все люди. Но с моими ровесницами мне неинтересно. Да, я с ними постою возле скамеечки, поговорю. Но какие у них в основном разговоры? Обсуждают новые выпуски ток-шоу, свои болезни. Или советуют мне: «Ой, в нашем возрасте столько ходить вредно». Но если я могу и хочу двигаться? Почему я должна лечь и лежать?

По вечерам Татьяна занимается творчеством и рукоделием. Шьёт: в её руках льняная простыня легко превращается в стильный костюм, а пластиковый тазик — в пуфик, обтянутый тканью. Наносит надписи на футболки. С удовольствием рисует. У Татьяны уже целый альбом с её работами. Живописи и графике учится на бесплатных вебинарах в интернете.

Женщина мастерски управляется не только с иголкой и нитками, но, если надо, и с молотком. Устроила на балконе уютную комнату, своими руками сделав полочки, столик, раскладную тахту с ящиками внутри. Для кота Марсика смастерила милый домик: в нём есть окошко с занавесками, картины на стенах и даже табличка с адресом.

— По натуре я строитель. В своей квартире уже переделала всё, что только можно. Если кто-то делает ремонт, зовите меня, — смеётся хозяйка.

Само собой, у Татьяны уже есть планы на лето.

— Хочу поучаствовать в сплаве на байдарках, — и её глаза загораются при мысли о новом приключении.

И напоследок — совет от женщины, которая не умеет жить скучно:

— Любите жизнь и берите от неё всё. Ведь время настолько быстротечно! Поэтому надо каждый день проживать сегодня и сейчас, не откладывать свои мечты на потом. И думать только о хорошем.

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