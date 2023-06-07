Масштабы катастрофы после подрыва Каховской ГЭС показали на новых снимках из космоса
- 7.06.2023, 11:39
Изображения охватили более 2500 квадратных километров — от Херсона до Черного моря.
Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, по которым можно оценить масштаб катастрофы из-за разрушения Россией дамбы Каховской ГЭС. В компании сообщили, что их изображения охватили более 2500 квадратных километров к юго-западу от Херсона — между Новой Каховкой и Днепровским заливом в месте его впадения в Черное море, передает The Guardian.
На снимках — остатки дамбы Каховской ГЭС, затопленные территории, обозначенные лишь едва возвышающимися над водой крышами домов. Смотрите, как было и что стало после того как в ночь на вторник, 6 июня, была разрушена дамба Каховской ГЭС.
В ночь на вторник, 6 июня, была разрушена дамба Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около трех часов ночи российские войска совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов.