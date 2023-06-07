«Пишу, что со 2 по 22 августа буду в экспедиции на Луне с проектом Илона Маска» 1 7.06.2023, 15:00

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Как преподаватели лезут в частную жизнь белорусов.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как ей удалось отшутиться от докучливых преподавателей из школы, в которой учатся ее дети:

— Наконец закончился школьный год, так уж хочется расслабиться, забыть все эти домашние задания, поездки на линии Сталина, Хатыни, «лучшие песни о войне», но ведь не приходится.

Сразу же летит депеша: «предоставить точные адреса, где и с кем ребенок скоротает лето». Все пишут, а я в этом вижу тотальный контроль. Какая кому разница, где я со своими детьми буду летом. Поэтому в шутку пишу, что «со 2 по 22 августа буду в экспедиции на Луне с проектом Илона Маска». Учительница раздраженно отвечает, зачем я над ней смеюсь. В ответ присылаю: «Не волнуйтесь, если экспедицию перенесут, я вас предупрежу». Подумали, сумасшедшая, отстали.

Но ведь так уж доняли с этим бесконечным сованием носа в частную жизнь человека. Сегодня белорусы ходят, оглядываясь, на улицах, боятся словом перекинуться, живут одним днем, точнее, не днем, а часами. Каждый ждет, кто будет в синем бусе следующим. Поэтому даже я, мать, точно сама не знаю, где мои дети будут завтра: спать в уютных кроватях или лесными тропами убегать от когтей ГУБОПиКа.

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