ГАИ стала проводить рейды прямо во дворах Минска

ГАИ стала проводить рейды прямо во дворах Минска15
- 7.06.2023, 15:40
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Зачем?
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по дворам Минска. В ГАИ рассказали, что там делали милиционеры.
Сообщается, что во дворах инспекторы «разговаривали с детьми, напомнили им о недопустимости игр возле дорог». Также поговорили и со взрослыми.
Милиционеры напомнили им о том, что нужно внимательнее следить за детьми, которые часто играя во дворе остаются без присмотра. Чтобы разъяснили детям о правилах при катании на велосипеде, напомнили о том, что нельзя резко выходить на дорогу из-за припаркованного автомобиля, растущего дерева или другого объекта.
Ранее ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД: «При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода».