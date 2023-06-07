Туровских быков снова переселят: чем закончилась история на Полесье 7.06.2023, 17:16

Быков хотят собрать в одном месте и перевезти.

Дикий скот породы Хек, оказавшийся в плену у «большой воды» в Житковичском районе, в большинстве своем пережил необычайно долгий паводок 2023 года. Местный житель рассказал tochka.by, что быки действительно смогли выбраться из ограниченного пространства и теперь передвигаются стадами.

Местный житель запечатлел одно из них на видео. Он насчитал 12 голов и добавил, что примерно столько же односельчане видели в другом месте.

Журналисты дозвонились до Житковичского райисполкома, чтобы узнать подробности.

По словам представителя местной власти, вода ушла стремительно. И сейчас быкам ничто не угрожает. Работники здешнего хозяйства насчитали 21 особь. Но, чтобы определить точную численность, животных хотят собрать в одном месте. Для этого сделали специальный загон, где дежурит работник ОАО «Туровщина».

«Пытаемся вкусняшками их заманить», – уточнил источник.

В дальнейшем скот планируют перевезти в Брестскую область. Договоренность об этом достигнута с администрацией биологического заказника «Споровское».

Природный объект занимает 19 тысяч гектаров на территории Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского районов. Он включает крупнейший массив низинных болот в пойме реки Ясельды.

То есть туроподобные быки продолжат выполнять свою задачу на новом месте – будут создавать условия для биоразнообразия пойменных лугов, поедая высокую траву и заросли ивняка.

Судя по всему, там для потомков древних туров будет больше пространства и еды в случае повторения столь масштабных паводков. К тому же животные окажутся в еще более дикой среде вдали от людей. С ростом популяции такое соседство может быть небезопасным для человека.

Что туроподобные быки делают на Полесье

Пятнадцать особей туроподобного скота породы Хека перевезли в Житковичский район из латвийского национального парка «Кемери» в 2020 году. Они появились в рамках международного проекта ПРООН/ГЭФ 2Ветландс» по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов Припяти.

Весной 2023 года разлив рек Припять и Ствига привел к серьезному паводку. Животные оказались отрезаны водой на образовавшихся островках. Некоторые телята погибли из-за недостатка еды или в попытках перебраться на большую землю вплавь.

Сериал, получается, завершился. Будет ли у него второй сезон, покажет весна 2024 года.

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