Российские пропагандисты: На Запорожском направлении рации разрываются 2 7.06.2023, 17:25

11,198

Военкоры паникуют из-за активности ВСУ.

«На Запорожском направлении рации разрываются» и «движение по всей линии фронта». Такие сообщения появляются сейчас в российских пропагандистских телеграм-каналах. Также, по их данным, ВС РФ зафиксировали колонны украинской техники в районе Гуляйполя — это город в Запорожской области неподалёку от Орехова.

Об «ожесточённых боях» возле самого Орехова сообщил и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), пишет российский Telegram-канал BAZA.

Украинское военное командование не подтверждает начала полномасштабного наступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».