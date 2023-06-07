Российские пропагандисты: На Запорожском направлении рации разрываются

Российские пропагандисты: На Запорожском направлении рации разрываются2
- 7.06.2023, 17:25
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Военкоры паникуют из-за активности ВСУ.
«На Запорожском направлении рации разрываются» и «движение по всей линии фронта». Такие сообщения появляются сейчас в российских пропагандистских телеграм-каналах. Также, по их данным, ВС РФ зафиксировали колонны украинской техники в районе Гуляйполя — это город в Запорожской области неподалёку от Орехова.
Об «ожесточённых боях» возле самого Орехова сообщил и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), пишет российский Telegram-канал BAZA.
Украинское военное командование не подтверждает начала полномасштабного наступления.